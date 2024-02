Fotografiska peakokk Peeter Pihel teab hästi, miks on kestlik toit oluline. Neid teadmisi jagab ta novembri jooksul ka Tallinna kooliõpilastega, kes Peetri käe all kokates saavad aimu, miks kestlik toit on oluline ja millised oleksid jätkusuutlikud valikud toiduvalmistamisel.