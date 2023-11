Pilk peale! PÖFF toob keskkonnaküsimused visuaalselt ja emotsionaalselt kinolinale

PÖFFi keskkonnafilmide eriprogramm

„Rohelisem Tallinn“ (Greener Tallinn)

2023. aastal kandis Tallinn Euroopa rohepealinna tiitlit, mille raames tegid Joosep Matjus ja Katri Rannastu dokumentaalfilmi „Rohelisem Tallinn“. Läbi nelja aastaaja avanevad kiht-kihilt Eesti pealinna eripalgelised loodusmaastikud ja keskkonnad. See on austusavaldus Eestimaa loodusele, mis asub kohe siinsamas, linnas meie ümber. Vaata lähemalt SIIT!

„Kõikvõimas Afrin: üleujutuse aegu“ (Mighty Afrin: In the Time of Floods)

Bangladeshi rannikualal asuva Brahmaputra jõe ääres elab 12aastane orvuks jäänud tüdruk Afrin. Tema kodu on üleujutuse tõttu räsitud ja elektrita saar. Niigi keerulises olukorras olevat tüdrukut tahavad tema sugulased abielluma sundida. Afrin pole aga nagu teised noored tüdrukud – tal on plaanid ning ta ei nõustu ettekirjutatud saatusega. Ta võtab paadiga ette ohtliku teekonna üle tohutute veeväljade, et leida isa, keda ta pole kunagi näinud. Inimesel võivad olla plaanid, aga loodus teeb korrektiivid. Vaata lähemalt SIIT!

„Ma olen Maa“ (I am the Earth. Stories from the End of the World)

Säästev põllumajandus, bioloogiline mitmekesisus, taastuvenergia – kõik see ja paljud teised toetavad tegevused aitaksid keskkonda hoida ning jätkusuutlikult majandada. Kui lahendused on olemas, siis miks neid ei kasutata? Dokumentaalfilmis näidatakse vaatajatele, kuidas inimesed saavad erinevate lahenduste kaudu enda mõju ja jalajälge vähendada nii, et keskkond meie ümber oleks vähem saastunud ning ka tulevastel põlvkondadel oleks planeet, millest rõõmu tunda. Vaata lähemalt SIIT!

„Maa laulud“ (Songs of Earth)

Režissöör Margreth Olini film „Maa laulud“ viib vaataja Norra maagilisse loodusesse, kus režissöör mõtiskleb nii elu, surma kui ka looduse ja maailma üle tervikuna. See on eksistentsiaalne rännak, kus inimene on alati elanud kõrvuti looduse ürgjõuga ning suutnud vastutustunde ja piisava aupaklikkusega leida tasakaalu enda ja looduse vahel. Maailmas on aga kõik muutumises, ka see, mis tundus igavene. Vaata lähemalt SIIT!

„Planeet Maa kaitsjad“ (Earth Protectors)

Inimeste tekitatud ohte meie keskkonnale on võimatu üles lugeda. Kas meie planeedile saab inimkond hukatuslikuks? Kas inimene peab kohanema loodusega või loodus peab kohanema inimtegevusega? Anne de Carbuccia dokumentaalfilm „Planeet Maa kaitsjad“ näitab vaatajatele, mis on inimeste tegevuse tagajärg, kui hoolimine keskkonnast kaob tagaplaanile. Kas seda mittehoolimist on võimalik veel ümber pöörata? Vaata lähemalt SIIT!

„Vihmade vahel“ (Between the Rains)

Dokumentaalfilmis näeb ühe kogukonna võitlust pikaajalise põuaga, mille taustaks on noore poisi, kelle elusaatust on kliimatingimused Keenias suuresti mõjutanud, täiskasvanuks saamise lugu.

Rusuvad tingimused toovad kogukonda pingeid ja säärases keskkonnas võib inimeseks olemine muutuda talumatuks. Ülemaailmne kliimakriis pole pelgalt sõnakõlks, vaid võib mõjutada inimesi kõige sügavamal tasandil, kus tuleb muuta nii enda maailmavaadet kui ka väljakujunenud harjumusi, sest ellujäämiseks muud võimalust lihtsalt ei ole. Vaata lähemalt SIIT!

Filmid linastuvad ajavahemikul 3.–19. november. Keskkonnafilmide avaseansile 5. novembril on saadaval veel piiratud hulgal pileteid.