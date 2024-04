Vaata, milliseid uusi lahendusi tuleb suvel Tallinna linnaruumi

Tulemas uued väljakud ja Trassipark

Liina-Liis Urke, keskkonna- ja kommunaalameti avaliku ruumi kavandamise juht, räägib, et kaks uut avaliku ruumi lahendust on asumikeskused Nõmmel ning Lasnamäel. „Idee on aktiveerida asumite lokaalseid keskuseid, et inimestel oleks kodukandis mõnus avalik ruum. Projektid on ajutise iseloomuga selles mõttes, et sekkumised ei vaja ehitusluba ja nende elluviimine on ka oluliselt soodsam kui suure keskusala kapitaalne rekonstrueerimine, samuti on neid oluliselt kiiremini võimalik teostada. Ajutised lahendused võimaldavad testida, kuidas kohalikud elanikud arhitektide kavandatud ruumi ja funktsioonid vastu võtavad, ning annavad aega püsivate lahenduste välja töötamiseks,“ selgitab ta.