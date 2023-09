Linnasüda tuksub nüüd mere ääres

Mere ja linna ühendamine on Tallinna eesmärk olnud juba pikki aastaid. Linnakeskkonna mõttes on oluline, et linn jõuaks nii-öelda mere äärde. Tühermaa asemel peaks rannajoonel olema majad, tänavad, pargid, kohvikud ja muud vaba aja veetmise võimalused. Inimestel peab olema põhjust mere ääres aega veeta ja elada.