Ülevaade: millised on Tallinna uuemad rohealgatused?

„Lisaks on hea tõdeda, et järjest vähem visatakse minema üritustel allesjäänud toitu. Siiani on tundunud, et kui inimesed pigem pelgavad söödavat allesjäänud toitu kaasa pakkida ja tundub nagu normaalne, et söödav toit lendab prügikasti, siis linna korraldatud üritustel on üha enam ürituse kutsel kirjas, et tuleb oma toidukarp kaasa võtta, ning mina näiteks käin kogu aeg, karbid kotis, sest kunagi ei tea, mis üritusel taas toit alles jääb. Selle asemel et see prügikasti lendab, saab kodus pere söönuks,“ toob Kanarbik välja veel ühe viisi, kuidas ressursse väärindada.