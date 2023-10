Elevant toas ehk kas majanduskasv ilma keskkonda koormamata on võimalik?

Tallinna ehk Euroopa rohelise pealinna 2023 toel toimub Tallinna rohetehnoloogiate nädala raames 17. novembril Rohetiigri tasakaalus majanduse foorum „Elevant toas“. See on oma teemapüstituselt üsnagi vastandlik – kuidas saavutada majanduskasv nii, et see ei koormaks keskkonda? On see reaalselt võimalik? Või on tegemist hoopiski utoopilisena näiva ülesandepüstitusega?