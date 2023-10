Guimarães (156 900 elanikku) on juba aastaid töötanud paljude roheliste eesmärkide kallal, näiteks linna säästva liikumise kavad, rohealade suurendamine ja haldamine ning hariduse ja teadlikkuse tõstmise programmid. Linn on pühendunud eesmärgile saada 2030. aastaks kliimaneutraalseks.

Värske võitja, 2025. aasta Euroopa roheline pealinn on Vilnius. Finalistidest meile tuttavaim linn Vilnius (592 400 elanikku) – ka pealinn nagu Tallinn – on alates 2016. aastast investeerinud uue, ligi 100 km pikkuse jalgrattataristu ehitamisse. Vilniuse jätkusuutlikkuse kavaga on vastu võetud veel mitmeid rohemeetmeid. Nagu Tallinnas, on ka Vilniuses palju rohelust – haljasalad hõivavad 61% linna maast. Teised finalistid olid Guimarães (Portugal) ja Graz (Austria). Austria suuruselt teine linn Graz (300 000 elanikku) paistis silma kõikehõlmava kliimakavaga, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja leevendada kliimamuutuste kohalikke mõjusid. 2013. aastal võttis linnavolikogu kohustuse arendada Graz nutikaks linnaks, mis hõlmab energiatõhususe saavutamist, heitkoguste vähendamist ja ressursside säästmist.

Septembris toimus edukas Läänemere kampaania, mida korraldasime koos Let’s do it Worldi meeskonna, Helsingi linna ja John Nurmineni sihtasutusega. Sellest võttis osa enam kui 43 linna ja 90 000 osalejat üheksast Läänemere-äärsest riigist. Kampaania raames avati menukas näitus “Lähme nulli!“, mis on Salme kultuurikeskuses praegugi avatud.

Tallinnal on olnud (ja kestab edasi) väga tihe rohelise pealinna programm, kus oleme korraldanud üle saja erineva ürituse, näituse, koolituse, kampaania jne. Kindlasti tahan esile tõsta meie lipuprojekti “Rohejälg“, mis on uute rattateede kõrval ehk linnaruumis enim märgatav. “Rohejälje“ tuntuim objekt on kindlasti Raekoja platsi suvepark, mille rahvas väga hästi vastu võttis – ma pole kordagi Raekoja platsil jalutades näinud, et kedagi seal ei istuks. See on hea näide taktikalisest urbanismist, kus lihtsate vahenditega on võetud kasutamata lage ala ja antud kohale uus hingamine. Park jääb avatuks 25. oktoobrini.

Mida on Tallinn selle aasta jooksul korda saatnud? Millised on olnud silmapaistvamad projektid?

Mul on väga hea meel, et andsime seeläbi rohelise pealinnana oma panuse ka Eesti kultuuri arengusse.

Euroopa rohelise lehe tiitli finalistid olid Treviso (Itaalia) ja Viladecans (Hispaania), tiitli võitsid 2025. aastaks mõlemad linnad! Rohelise lehe tiitel on sisuliselt sama – tunnustatakse ühe linna keskkonnaalaseid tegevusi –, aga roheline leht on mõeldud linnadele, kus on vähem kui 100 000 inimest. Seekord aga valiti võitjaks Vilnius. Palju õnne meie kallitele kolleegidele ja palju edu!

Keskkonnateemad kütavad kirgi, sest inimesed ei mõista tihti nende tagamaid. Rohelise pealinna aasta on minu arvates päris kindlasti aidanud tõsta inimeste teadlikkust keskkonnateemadest ning tekitada arutelusid, kuidas paremini muutuva kliimaga kohaneda. Samuti – kuidas leida tasakaal haljasalade hooldamise ja loodusliku mitmekesisuse toetamise vahel, et tagada inimestele tervislik ja jätkusuutlik elukeskkond ning säilitada linna bioloogiline mitmekesisus.

Tundub, et keskkonnateemad on inimestele üha olulisemad. Puudutagu need siis linnaelanike igapäevaseid harjumusi jäätmete, liikuvuse vms vallas või hoopis nende elukeskkonda, müra, rohelust, kodutänava autoliiklust. Või võtame küsimuse, mis kerkis üles tänavu suvel, kui linn põua tõttu niitmise peatas – kas niita maha rohelus, mis aitab meil kuuma ilma ja vihmavalingute tagajärgedega kohaneda, selleks, et oleks “ilus“ ja “korrektselt pügatud muru“? Või võiksime pigem mõelda sellele, et haljasalad ja rohelised alad linnades on elupaigad erinevatele taime- ja loomaliikidele. Kui niidetakse vähem, saavad taimed, putukad ja loomad säilitada oma loomuliku elukeskkonna ning elurikkus linnas suureneb.

See on seotud eelmisel aastal avatud MUBA-ga (Tallinna Muusika- ja Balletikool) kesklinnas. Töötan õpetajana ja minu klassi aknad avanevad maja keskel olevale aiale. Seal kasvavad pihlakad, erinevad põõsad on veel noored, aga katavad kogu ala rohelisusega. See on ideaalne vaade, mis paneb unustama, et asud tiheda liiklusega tee vahetus läheduses. Kunstil üldisemalt on võime juhtida meie tähelepanu ning seda kasutades saab kindlasti fookusesse tõsta erinevaid ühiskondlikke ja globaalseid teemasid.

Teos on sündinud koostöös pildikeelega, mille loojateks on Joosep ja Katri. Muusika on kirjutatud klaverile, metsasarvele, löökpillidele ja keelpilliorkestrile ning kannab eraldi pealkirja “Aastaajad“, sest selline oli kontseptsioon filmi ülesehituseks. Muusika sündiski, lähtudes aastaaegadest, nende erinevustest ja mõjust meie tajule.

Hea meel on ka selle üle, et sel aastal algas kauaoodatud Pelguaia ehitus Putukaväilal ja linnaelanikud saavad peagi oma esimese rendiaia. Olulisi teemasid ja sündmusi on tegelikult veel: elurikkuse talgud, programmi “Test in Tallinn“ algatamine, keskkonnasäästlike ürituste juhend ja korduskasutusnõude kasutuselevõtt Tallinnas toimuvatel suurüritustel, mida ilmestas noorte laulu- ja tantsupidu ning sellega ära hoitud mitu tonni prügi, novembri keskel algav rohetehnoloogiate nädal ja rohetehnoloogia mess Nexpo.

Just sel nädalavahetusel algab Tallinna esimene rohelise pealinna rahvakogu, kus osalevad 60 erisuguste kogemustega ja eri vanuses-rahvuses inimest, kes ühiste arutelude ning ettepanekute kaudu aitavad linnal planeerida tegevusi, et Tallinna haljasalad paremini tervikuks siduda.

Mida on linnajuhtimises seoses tiitliaastaga õpitud? Kas mõni väga selge valupunkt on välja joonistunud?

Euroopa rohelise pealinna tiitel ei ole kindlasti linna jaoks olnud lihtsalt üks auhind – see on kohustus, lubadus ja väljakutse. See kutsub meid üles uuendusi tegema, arenema ja oleme eeskujuks teistele Euroopa ja maailma linnadele. See tuletab meile meelde meie kohustust kaitsta ja säilitada oma keskkonda mitte ainult enda, vaid ka tulevaste põlvkondade jaoks.

Muidugi on olnud ka valupunkte, aga muutuste algatamine ja juhtimine ei olegi alati lihtne ega mugav. Kindlasti on õpitud seda, et mistahes suured muudatused ei saa toimuda üksi tegutsedes. Vaja on süsteemset ja kõiki osapooli hõlmavat tegutsemist ning väga head kommunikatsiooni nii linnaorganisatsiooni sees kui ka koostöös kodanike, riigi ja muude huvigruppidega, ükskõik kas räägime rattateede arendamisest, ringmajandusest või linnahaljastusest.

Teinekord võtab see kõik (liiga) palju aega, aga ilma selleta ei saa. Seda süsteemsust üritame edasi arendada ka rohelise pealinna raames ellu kutsutud jätkusuutliku linnajuhtimise kompetentsikeskuse töös. Rohelise pealinna üks läbivaid põhimõtteid on olnud “loome koos“ – kaasamine ja kommunikatsioon linnaelanikega on olulised, sest need loovad aluse linna arengule.

Pean väga oluliseks seda, et tiitliaastal oleme palju panustanud kaasamisse ja dialoogi arendamisse. Näiteks võiks tuua juba eelnimetatud rahvakogu, samuti Liivalaia tänava ruumihäki ning Tallinna kaasamiskeskuse Avalinn loomise.

Millised soovitussõnad annab Tallinna linnavalitsus kaasa järgmisele rohelisele pealinnale Vilniusele?

Kõige alus on koostöö! Keskkonnateemad on keerulised ja inimestel on neid keeruline mõista. Selleks, et arendada jätkusuutlikku ja säilenõtket linna, on vaja linlastele selgitada, miks need sammud on olulised ja vajalikud.

Suuremas plaanis – kas Tallinn on tänu tiitlile muutunud? Kas see aasta mõjutab ka Tallinna edasist käekäiku?