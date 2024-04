VAATA | Tallinna tänavatel testitakse uusi Eestis toodetud elektrilaadijaid

Test in Tallinn on rohelise pealinna aastal loodud projekt, mille eesmärk on pakkuda erinevatele innovaatilistele ettevõtjatele platvormi oma toodete või teenuste testimiseks Tallinna linnaruumis. Päris elulistes tingimustes proovile pandud lahendused on oma olemuselt märksa kindlamad kui niisama paberil katsetatud. Oma loo räägib ElectroAir, kes on Tallinnas testimas enda elektrilaadijaid sõidukitele.