VAATA | 140 miljonit reisijat aastas ei saa eksida!

Tallinna Linnatransport on asutus, mis ei puhka mitte kunagi - seda nii arengu või seatud loodussõbralike eesmärkide osas. Töö käib pidevalt, et olla heas mõttes märkamatuks osaks Tallinna linna poolt pakutavatest teenustest. Kuid millised on Linnatranspordi arengusuunad? Ja mida toob tulevik?