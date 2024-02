Tallinna tähelepanu jääb haljastusele ja rohealadele

Uued istutatud puud 150 puud laulu- ja tantsupeo noortega, 304 varjupuud, 18 ümberistutatud puud, 328 teede rekonstrueerimise käigus istutatud puud ehk kokku 1104 puud.

Eelmisel aastal istutati või istutati siiani vähe kasutatud praktikana vanalt kasvukohalt ümber uuele kokku ligi 800 puud. See pole kindlasti lõplik arv, sest ei arvesta eramaale juurde tulnud puid. Sveti sõnul oli eelmisel aastal ümber istutatud puude arv veel väike, kuid prioriteetidele otsa vaadates võib ta lubada, et käesoleval aastal on nende hulk kindlasti suurenemas. „Kui meil on edaspidi vaja puid ehitustegevuse pärast likvideerida, siis me püüame nad ümber istutada.“

Sel aastal on linnal plaanis võtta fookusesse puude istutamine just kesklinna piirkonnas. „Uusi puid tuleb juurde palju just kesklinna tänavatele ja tegeleme ka mitme allee taastamisega, samuti haljastame edasi eraldussaari, mis asuvad suurte asfaltteede keskel,“ lausub abilinnapea.

Uue fookusena pööratakse sel aastal palju tähelepanu ka spordi- ja mänguväljakutele. „Nendes kohtades on hetkel puudu just varjust ja kvaliteetsest haljastusest,“ lisab Svet.

Eelmisel aastal ei tegeletud mitte ainult kõrghaljastusega, vaid rajati ka mitmeid niidualasid. Kokku rajati 14 lilleniitu, mis asuvad 2,5-hektarilisel alal.

Lilleniitude puhul peeti silmas, et need tehtaks asukohadesse, mis tolmeldajate uuringust tulenevalt vajasid järele aitamist ning neid poleks mitte ainult silmale ilus vaadata, vaid need sobiksid paigana nii lindudele, loomadele, putukatele kui ka teistele taimeliikidele.

Rohealad Eelmisel aastal rajati 14 lilleniitu, 3,5 hektarit kodumaiste taimedega niite, 3 suure ristmiku haljastust 2390 m2, sh 8 puud, 3930 põõsast ja 6202 püsilille.

Uue praktikana alustati asfalteeritud alade haljastamist. „Alustasime Kristiine keskuse ümbruses liiklussaarte haljastamist – puude, püsilillede ja põõsastega. Need ei vaja iga-aastast istutamist ega asendamist,“ lausub Svet.

Lisaks rajati Tallinnas eelmisel aastal üle 2000 ruutmeetri toidusalusid. „Toidusalud moodustavad viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ning nende kõige suurem väljakutse on, kas ja kuidas kohalikud kogukonnad neid alasid kasutama hakkavad,“ ütleb Svet.

9 toidusalu pindalalt 2246 m2, milles kasvab

243 erinevat viljapuud (õuna-, pirni- ja ploomipuud),

820 erinevat marjapõõsast (sõstra- ja karusmarjapõõsad, ebaküdooniad),

105 erinevat maitsetaime.