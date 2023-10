VAATA | Tutvu Tallinna teedeehituste telgitagustega!

Teedeehitus linnas on alati kompromiss ehitustööde ja elanike vahel. Oleks ilmselt võimatu kujutada ette olukorda, kus töö käib kiiresti ning paralleelselt püsib kõikide linnaelanike elurütm muutumatu. Loomulikult annab linn tööde tellijana alati endast parima, et elanike elu võimalikult vähe häirida - nii on tehtud töid näiteks mitmes vahetuses. Ja selle eesmärgiks on loomulikult see, et elu ja liiklemine oleks tulevikus linnas mõnusam kõigile liiklejatele, eriti jalakäijatele, ratturitele ja ühistranspordi kasutajatele.