Tallinn planeerib kodutänavaid. Mis need on?

Linnaruumi planeerimine – linnaehituslikest ideedest üldplaneeringu, detailplaneeringu ja ehitusprojektini ning lõpuks väljaehitamiseni on traditsiooniliselt olnud pikaldane protsess. See on pikaldane protsess tänini- näiteks Vana-Kalamaja tänava projekt kestis esmasest ideest tänava valmimiseni enam kui 10 aastat. Samas on inimeste ootus ruumi kvaliteedile tõusnud, on ootus, et muutused ruumis toimuksid kiiremini.

Muutunud on ka igapäevareaalsus: ootamatuid olukordi, millele peavad linnad kiiresti reageerima, tuleb üha sagedamini ette.

Linnade liikuvuskeskkonda on aastakümneid planeeritud selliselt, et esikohal oleks kiire liikumisvõimalus isikliku sõiduautoga. Selline planeerimine on teinud tohutu karuteene inimestele, kes pideva autoliikluse ümbruses elavad. Müral ja õhusaastel on otsene mõju rahva tervisele, lisaks kõrgeneb õnnetusse sattumise oht. Sellises keskkonnas pole hea elada.

Mida on inimestel õigus linnalt kui elukeskkonnalt nõuda? Vähem kui 10 aastat tagasi oli planeeringute avalikel aruteludel ametnikel kombeks linnaelanikke, kes elukeskkonna probleeme tõstatasid, hurjutada: „Sa elad ju linnas!“ Nüüdseks on õnneks arusaam muutunud: linnaelu peab olema inimväärne, tervislik ja võimaluste rohke kõigile; eriti kui soovime, et inimesed linnu elukeskkonnana eelistaksid.

On teil linnaplaneerimisel toimunud arusaama muutustest tuua ka mõni näide?

Linn ei ole läbisõidukoridor nende jaoks, kes elavad linnapiiri taga ja iga päev autoga kesklinna tööle soovivad jõuda. Mõelda tuleb ka inimestele, kes igapäevaselt linnas elavad, ning tänu sellele on päevakajaliseks muutunud uus mõiste – kodutänav. Samamoodi nagu tänav on mõeldud liikumiseks, on kodutänav mõeldud kohaloluks. See on kodu pikendus õue. Kodutänavat iseloomustavad ruumisopistused erinevateks vabaaja tegevusteks ja rohelised puhkealad, hea kodutänav pakub ka väikeäridele võimaluse linnaruumis toimetada.