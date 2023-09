Kas Tallinnast võiks saada jalgrattalinn?

Vastab Tallinna rattalinnapea Mariliis Topp

Miks peaks jalgrattaga rohkem sõitma?

Füüsilise aktiivsuse suurenemine vähendaks ka tervisesektoriga seotud kulutusi. Füüsilise passiivsuse ülemaailmne kulu on hinnanguliselt 54 miljardit dollarit aastas otseste tervishoiukuludena ja täiendavalt 14 miljardit dollarit kaotatud tootlikkusena.

Ka Eestis kasvavad tervishoiusüsteemi kulud elustiili-haigustele aasta-aastalt. Euroopa statistikabüroo Eurostati andmetel on Eesti Euroopa Liidus üks ülekaalulisemaid riike. Tervise arengu instituudi (TAI) Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust selgub, et ülemäärase kehakaaluga laste hulk suureneb vanusega. Eesti õpilaste kasvu-uuringu kohaselt olid 2015/16. õppeaastal esimese klassi õpilastest 17% ülekaalulised ja 10% rasvunud. Neljandasse klassi jõudnuna olid samade koolide õpilastest 21% ülekaalulised ja 12% rasvunud. Need on tõsised probleemid, millel on tulevikus meditsiinisüsteemile väga suur koormus.

Maailma üks tunnustatumaid ülikoole, Leuveni ülikool avalikustas 2022. aasta lõpus uuringu, mis näitas, et iga viie rattaga sõidetud kilomeetri kohta saab ühiskond tagasi 10 euro väärtuses hüvesid. See tähendab paremat tervist ja vähem haiguspäevi, rohkem tervena elatud aastaid, kõrgemat eluiga, tõhusamat produktiivsust tööl ning koolis, juhtumata õnnetusi, väiksemat õhusaastet.

Kuidas saab linnaplaneerimine olukorda mõjutada?

Vastavalt Eesti Inimarengu Aruandele on elukeskkonna läbimõeldud planeerimisel linnas tähelepanuväärne mõju vaimsele heaolule. Sotsiaalne seotus ja eraldatus on olemuselt geograafilised lähedust ja kaugust väljendavad mõisted, mis on lisaks inimeste suhtlusmustritele seotud ka ruumiliste suhtlusmustritega. Inimkeskne ruumiplaneerimine leevendab sotsiaalset eraldatust. Liikuvus, rohealad ja ligipääsetavad kohtumispaigad toetavad sotsiaalset seotust. Aruanne toob eestlaste (ja eeskätt laste) kehva vaimse tervise põhjusena välja just halva linnakeskkonna.

Selge on see, et jalgrattaga sõitmist ning teisi säästvaid liikumisviise hakkavad inimesed kasutama siis, kui see on neile kiire, mugav ja eeskätt turvaline (Helsinki näide). Mari Jüssi on toonud välja kõige kiirema, odavama ja efektiivsema, rahvusvahelise praktika liiklusõnnetuste, müra ja kütusekulu vähendamiseks ning linna elukeskkonna parandamiseks: alandada linnaliikluse piirkiirust 30 (või 40) km/h. Seda on rakendanud mitmed Euroopa linnad ning see on toonud mõõdetavaid tulemusi.