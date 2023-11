Rahvakogu teeb rohelise ja kliimamuutustega kohaneva Tallinna nimel ettepanekuid

Rohkem piirkondlikke rahvakogusid!

Rahvakogulane ja lasnamäelane Ave Bremse: „Rahvakogu protsess ise oli juba omaette väärtus – sain uusi sõpru ja mõttekaaslasi. Olime muu hulgas ainus inglise keelt rääkiv laudkond ja esitasime mitmeid ettepanekuid: rohkem kohalikku istutusmaterjali haljasaladele – nii puid kui ka muud –, kuna see on kliima seisukohalt õigem. Et kohalikku istutusmaterjali napib, tõdesid ka linna haljastusametnikud. Võõrliigid on kahjuks odavamad ja kergemini kättesaadavad. Teiseks rõhutasime, et autostumist vähendab ja ühistransporti paneb kasutama ka hoolitsus jalakäijate eest: peatused tihedamaks ja vajalikesse kohtadesse, rohkem ülekäiguradu ja sinna, kus vaja.

Meie lauas oli ka ratastooliga inimene. Juhtisime tähelepanu, et äärekivid, mis ei ole probleemiks lapsevankrile, on probleemiks ratastoolile. Vanalinnas on võimatu ratastooliga liikuda, keeruline on isegi Laagna tee bussipeatustesse jõuda. Eesti inimesed ei soovi minna maa alla ehk jalakäigutunnelitesse! Tegime ka ettepaneku korraldada rohkem ja regulaarseid võimalusi linlastele osaleda talgutel, et kasvatada harjumust käed külge panna. Arvame, et vabatahtlike organiseerimine ei saa olla ainult vabatahtlik! End üksikuna tundvad inimesed saavad kogukonnaüritustel kohtuda teiste inimestega ning paljud linlased armastavad kätt mullaseks teha. Üldse oleks rohkem kogukonnaüritusi vaja – kas seniseid jätkates või uusi ellu kutsudes: kogukonnaaiad, kogukonnapäevad, kohalikud kirbukad, õuekohvikud. Mõnikord on kogukonnaüritustel olnud poliitiline maik, aga peab otsima lahendusi. Meie laudkonnas rahvakogul leidis toetust ka idee, et kas korteri juurde peab kuuluma tingimata parkimiskoht – see piirab väikeste korterite arendamist ja annab autodele liiga palju ruumi – kõik ei soovi autot omada.