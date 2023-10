VAATA | Kas Tallinn toetab innovatsiooni? Vastus on jah!

Seekordsed stuudiokülalised Andres Maser Fibenolist ja Riho Antsmäe Ibiotist on ühel meelel, et Tallinn on innovaatiline linn. Mõlemad mehed esindavad ettevõtteid, mis osalenud ning saanud pärjatud Tallinna ja Tehnopoli korraldataval ühisel innovatsioonikonkursil Tallinnovation, kuid lisaks sellele on mõlemad veendunud, et Tallinnast paremat kohta oma toodete testimiseks pole. „Võrreldes teiste linnadega maailmas on asjaajamine Tallinnas palju lihtsam ja mul on alati hea meel Tallinnas tagasi olla,“ ütleb Riho Antsmäe.