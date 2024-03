Milliseid põnevaid loomi, linde ja taimi võib leida Tallinnast?

Tallinn on tema sõnul eriline ja mitmekesine paik. Seda tõestab ka eelmisel aastal Tallinna linnale kuuluvates metsades tehtud vääriselupaikade inventuur. Selle käigus inventeeriti 290 hektarit ja selgus, et koos varem teadaolevate vääriselupaikadega leidub Tallinnas nüüd koguni sada hektarit vääriselupaiku. „Need on vana metsa kõige liigi- ja elustikurikkamad alad,“ ütleb Uustal ning lisab, et kuni sajal hektaril on veel vääriselupaiga tunnused, nagu vanad puud ja vanametsaliigid, aga kuna need on intensiivse külastuskoormuse all, ei saa neid sel põhjusel siiski vääriselupaikadeks määrata. Suurimad vääriselupaigad asuvad pealinnas Pääsküla rabas, Veskimetsas, Ülemise järve ääres, Maarjamäe klindi aluses pangametsas, Pirita jõeoru maastikukaitsealal ning Nõmmel ja Mustamäel.

Miks konnakulleseid nii vähe on?

Sealsamas Astangu piirkonnas on üks põnev ala, kus igal kevadel toimuvad konnatalgud. „Selleks, et konnatalgulised saaksid konni üle tee aidata, paneb linn juba mitu aastat Astangu tänava öiseks ajaks liiklusele kinni.“ Kuigi konni liigub tiiki kudema umbes 2000, leiti mullu tiigist siiski vähe kudu. Ka selleks, et aru saada, miks see nii on, telliti uuring. „Vaatasime nende tiikide seisundit. Selgus, et tiigid on mudastunud ja puud varjavad päikesevalguse, mis tähendab kullestele tükk maad aeglasemat arengut. Soojas vees on areng kiirem ja nii on ka suurem ellujäämise võimalus. Lisaks on tiigid prahistunud,“ ütleb Uustal. Uuringutulemustest lähtuvalt võetakse konnade elu parandamiseks ette tiikide olukorra parandamine. Konnade arvukuselt populaarne piirkond on veel ka Merimetsa, kuhu eelmisel aastal rajati herpetoloogi näpunäidete järgi konnade kudemiseks viis uut tiiki.