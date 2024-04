Tallinna ühistransporti ootab ees murranguline muutuste aeg

Milline üldse on praegu Tallinnas ühistranspordi tase? Liivar Luts vastab, et küllaltki hea, aga loomulikult saab ja tuleb liinivõrku parandada. „Kui vaadata praegust autokasutamist, siis loodetavasti autokasutuse kasv pidurdub. Tallinna ühistransport on hästi toimiv, aga see ei tähenda kohe palju kasutajaid,“ räägib ta. Üks viis, kuidas linn analüüsib ühistranspordi kasutamist, on inimeste iga-aastane rahuloluküsitlus, mõõtes ühistranspordiga liikumiste osakaalu oma peamisesse sihtkohta Tallinna linnas. „2020. aastal oli see 32%, ilmselt koroona-aasta mõjutas seda, liikuvuskava eesmärk 2035. aastaks on 50%. See on suur kasv. Kui me suudame autostumise kasvu pidurdada ja peatada, on juba edu, kui vähendada, on see juba väga tubli tulemus.“