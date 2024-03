Kus ja kuidas oma vanu armsaks saanud asju parandada?

Üks selline üldparandustöökoda on avatud Pääsküla jäätmejaamas , kus on võimalik meistri juhendamisel omal käel parandada erinevaid metallist esemeid, mis vajavad jootmist, neetimist, liimimist või keevitamist, lisaks saab teha lihtsamaid puiduparandustöid.

Kõigile huvilistele on kaks korda nädalas kasutada parandustöökoda koos seal olevate parandustöödeks vaja minevate seadmete ja tarvikutega: puurpink, erinevad käiad, ketaslihvija, keevitus-, metallilõike- ja käsitööriistad. Parandustöökoja kogenud meister jagab kohapeal teadmisi nii materjalide, ettevalmistuse, töövahendite ohutu käsitsemise kui ka restaureerimise ja töövõtete kohta. Pääsküla parandustöökoda on avatud teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 14–19.

Sarnasel põhimõttel tegutseb Kopli 93 kogukondlik parandustöökoda, kus on kõikvõimalikud käsi- ja elektritööriistad, mis on mõeldud eelkõige puutöö jaoks. Kopli 93 avatud töökodadest on kõigil soovijatel võimalik osa võtta kolm korda nädalas, lisaks toimuvad temaatilised töötoad ja meistriklassid.

Kopli 93 parandustöökoda on mõeldud kõigile leiutajatele, Pinteresti projektide teostajatele, parandajatele ja meisterdajatele. Materjal ja idee sinu poolt, tööriistad ja nõu meilt. Saad uued oskused ja midagi ise valmis teha. Parandustöökoja kasutamine on tasuta. Kasutatava materjali (sh värv, lakk, kinnitusvahendid vms) pead aga ise tooma ja oma katkise viguri ise ära parandama. Meie poolt on tööriistad ja ruum, samuti aitame sul valida sobivaid töövahendeid ja -võtteid.

Linlased tervitavad algatust

„Linlased on parandustöökojad hästi vastu võtnud,“ ütleb Eelmaa. Ta toob esile, et õmblustoas on kümne esimese kuuga vastu võetud üle 300 kliendi ja tehtud üle 600 õmblusparandustöö, Pääsküla parandustöökojas on esimese kaheksa tegutsemiskuu jooksul parandatud üle saja parandamist vajava eseme. Lisaks korraldatakse neis temaatilisi töötube akende ja uste restaureerimisest õmblusparandusvõteteni.