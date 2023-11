Läänemere kampaanias osales kümneid tuhandeid inimesi kümnest riigist

„Save Our Sea kampaaniaga soovisime pöörata suuremat tähelepanu Läänemere keskkonnaseisundile, tõsta keskkonnateadlikkust ning kaasata võimalikult palju linnu ja inimesi ühiselt tegutsema. Kampaaniat ette valmistades ei olnud me kindlad, kas ja kui palju Läänemere-äärseid riike sellega kaasa tuleb ja seadsime tagasihoidlikuks eesmärgiks, et kokku võiks toimuda vähemalt 30 erinevat kohalikku projekti või sündmust. Täna on suur rõõm tõdeda, et neid sai tegelikult kolm korda rohkem,“ ütles Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 juht Krista Kampus. „Meilt ja teistelt põhikorraldajatelt on mitmeid kordi uuritud, kas sellise projektiga on plaan jätkata ka edaspidi. See näitab, et kampaania kõnetas ning linnad on huvitatud ka edaspidi sellises vormis Läänemere-teemadel koostööd tegema,“ lisas ta.