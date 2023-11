Kuidas mesilaste elu paremaks muuta?

Häkatonil osales viis tiimi, kelle lahendusi hindas kolmeliikmeline žürii. Sel korral pärjati parimaks lahenduseks Dottyland, mis võttis fookusesse täpsema heitgaaside mõõtmise ja keskkonnasäästlike valikute soodustamise transpordisektoris.

Ettevõtted, kes seisavad silmitsi järjest karmimate kliimanõuetega ja soovivad vähendada oma süsinikujälge, kasutavad ühe meetodina töötajate premeerimist keskkonnahoidlike valikute tegemisel. Enamasti on premeerimisviisid rahalised, näiteks iga kilomeetri eest, mille töötaja jätab autoga läbimata, saab ta teatud summa. Dottyland aitab aga ettevõtetel arvutada oma töötajate süsinikujalajälge ning jagab piisvalt teavet, et ettevõtted saaksid luua erinevaid preemiaprogramme. Dottylandil on juba koostööpartnereid, kes aktiivselt osalevad puhtama tuleviku loomises.

Cleantech Estonia kommunikatsioonijuht Hanna Ess tõdes, et transpordisektoris on nii Eestis kui ka ülejäänud Euroopa riikides olnud kõige keerulisem kliimamõju vähendada, kuid Dottylandi lahendus võimaldab just seda teha. Lisaks tõi ta välja, et projekti algatajatel oli selge arusaam ärimudelist, millega rohelahendust turule tuua. Samas märkis žürii, et ka teised meeskonnad näitasid tugevat potentsiaali ning konkurents oli kõrge.

Igal aastal visatakse ära umbes 167 000 tonni toitu, mille tootmise, transportimise ja väljapaneku jaoks on kulunud energiat.

Teise koha pälvis Waste Warriors. Nende lahendus keskendus toiduraiskamise probleemile Eestis. Igal aastal visatakse ära umbes 167 000 tonni toitu, mille tootmise, transportimise ja väljapaneku jaoks on kulunud energiat. Waste Warriors plaanib luua äpipõhise platvormi, kus toidupoed, restoranid ning kohvikud saavad üle jäänud toidu soodsa hinnaga müüki panna, vähendades seeläbi toiduraiskamist ja pakkudes taskukohast toitu inimestele, kes seda vajavad.