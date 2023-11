Leide Sõnauselt: miks öelda „liginullkuluenergiahoone“, kui saab öelda ka „liglu“ või „maun“?

Mis on valesti sõnas „süsinikujalajälg“?

Mõned levinud keskkonnateemalised terminid on küll üheselt mõistetavad, kuid sisuliselt väärad, selgitab Tamkivi: „Näiteks „süsinikujalajälg“. Sõnause komisjoni liige Mariliis Kolk, kes hiljuti kaitses magistrikraadi just keskkonnasõnade teemal, on välja toonud, et sisuliselt on see vale termin. CO 2 ja süsinik pole sama asi. CO 2 sisaldab süsinikku, kuid ka hapnikku, seega pole termin „süsinikujalajälg“ tegelikult korrektne.“