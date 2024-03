VIDEO | Piirkiiruse vähendamisel on selged põhjused. Mis need on?

Piirkiiruse vähendamise eesmärgiks ei ole midagi muud kui linnakeskkond, kus kõigil on hea elada. Kuigi tundub, et autojuhtidel pole kiiruse vähendamisest ühtegi kasu, on tegelikkus hoopis vastupidine: vähem ummikuid, vähem avariisid ja plekimõlkimisi. Liikumiskiiruse 50km/h’lt 30 km/h-ni vähendamine tähendab ka seda, et müra väheneb poole võrra – seda näitab selgelt teiste linnade, näiteks Helsingi kogemus. Maailmapraktika näitab, et väheneb ka liikluses hukkunute ja kannatanute arv, lausa kolmandiku võrra.