Kuidas välditi kümnete tonnide prügi tekkimist Tallinna avalikel üritustel

Kauplejatele oli aga pandisüsteem koormav: kaheeurone hinnalisa, mis sest, et tagastatav, kajastus kassades: kuumi jooke osteti tänavu võrreldes varasemate aastatega vähem. „Lisaks tuli kauplejal maksta kinni topsiringlus – kulud topside ja taldrikute kogumisele, pesemisele ja pakendamisele. Siiski oli suur rõõm näha, et korduskasutusega tuldi innukalt kaasa.“ Need kaks suurüritust tõestasid, et kuigi pandisüsteem on nii kauplejatele kui ka tarbijatele küllaltki uus, siis see töötab siiski hästi ning täidab oma eesmärki, milleks on jäätmetekke vähendamine.

2023. aasta suvel katsetas ürituste korraldaja Live Nation Estonia oma suurüritustel Depeche Mode’i kontserdil, kus oli ligi 40 000 osalejat ja The Weeknd kontserdil, kus oli ligi 55 000 osalejatkorduskasutatavatele nõudele üleminekut ja seda vvaatamata sellele, et üle 30 000 külastajaga üritustel korduskasutatavate anumate ja söögiriistade kasutamise kohustust tol hetkel polnud. Juba õpetaja Laur ütles, et kui kõike ei jõua, tee pool. „Oleme korraldajale Live Nation Estonia väga tänulikud, et kuigi sööki serveeriti ühekordsetel taldrikutel, siis jooginõud olid asendatud korduskasutatavatega. Suvekontserditel tarbitakse rohkem just jooki ning tänu korduskasutatavatele jooginõudele tekitati mitu tonni vähem segaolmejäätmeid“, ütles Kanarbik. „Tallinn ja üritusi külastanud inimesed on olnud tublid, et on korduskasutussüsteemi nii sujuvalt vastu võtnud. Eelmine aasta tõestas, et avalikel üritustel korduskasutatavatele nõudele üleminek on tehtav ning selles osas enam tagasiminekut ei ole. 2024. aastast tuleb kõikidel avalikel üritustel üle Eesti kasutada vaid korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu ning selle kõige suuremaks võitjaks on keskkond,“ kommenteeris Kanarbik.