Tallinn pakub linnaruumi ettevõtetele testimiseks

Gruff technology arendab energiatarbimist optimeerivat nutipistikut

Gruff technology OÜ partner Ian Oja ütleb, et nende ettevõtte töö on erinevate nutilahenduste abil inimeste elu lihtsamaks ja säästlikumaks muuta. Praegu turustatakse uut Gruffi nutipistikut, mille abil on võimalik elektriarvetelt raha säästa. „Test in Tallinna“ projektijuhiga kohtuti start-up-ettevõtetele mõeldud üritusel „Latitude 59“ ja siis tekkis idee innovatsioonikonkursil kandideerida. „Test in Tallinn“ võimaldab Oja arvates hinnata uuenduslike lahenduste praktilist kasu ja siis neidsamu lahendusi linnakodanike hüvanguks kasutada. Praeguseks on Gruff technology nutipistikuprojekt kuu aega käinud ning üle Tallinna on töös kümmekond pistikut, mille igapäevast tööd monitooritakse. Nutipistikud on töös vaheldumisi tava- ja säästurežiimis. Käesoleva aasta lõpuks selgub rahalise säästu suurus. Oja ütleb, et ühelt poolt saadakse projektiga väärtuslikku referentsi koostööst Tallinna linna kui suure omavalitsusega, teisalt kaardistatakse oma toodete tehnilist andmestikku ja testitakse, kas toote kasutuskindlus vastab püstitatud hüpoteesidele. Oja loodab, et ettevõtet saadab projektis edu ja Tallinna erinevad asutused võtavad nutipistikud hiljem ka päriselt kasutusele. Nutipistiku idee tuli Ian Oja sõnul otseselt Eesti leiutajate peast ja töölaualt, kuna viimasel paaril aastal on elektri hind päevakajaline teema ning eks see inspireeriski.