Tallinn aastal 2030: paneelmajad saavad roheenergiaga soojaks ja 50 000 elektrisõidukit vurab tänavatel

Ta lisab, et kui kodused kütte- ja elektriarved puudutavad inimesi isiklikult, siis näiteks tööl võib olla kohati tunne, et seal see meisse ei puutu ja energiasäästlikkus läheb meelest. „Tihti põlevad liigsed valgustid, aken on tuulutuse peal, kontor on liiga soe, tööriideid on minimaalselt,“ loetleb Vabamägi.

„Kahtlemata on siin erisusi, hooned on erinevad. Mõnes ei ole küte reguleeritav, mõni ruum on alaköetud, õhuvahetus ei toimi ja üheselt seda kõike kajastada ei saa. Taas on küsimus suhtumises, teadlikkuses ja ühises hoolivuses ning soovis säästa. Kustuta liigne valgus, silmad tahavad vahel lihtsalt hämarust, et pidevalt üsna räigest valguskumast rahu saada, ja lihtsalt naudi vahel kodus või looduses hämarust või ka täielikku pimedust – viimane on juba luksuseks muutunud, sest pimedust on väga raske leida – kõikjal on ööpäev ringi kunstvalgus, lisaks meile kõigile silma kiirgavatele ekraanidele. Ja kui satume pimedasse öösse ning näeme tähistaevast, tundub see imelisena, aga see on ju igal selgel õhtul meie kohal, me lihtsalt ei näe seda linnalises valgusreostuses,“ lisab ta.