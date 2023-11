Reportaaž NEXPO-lt: külaliste üllatunud näod ja maailma muutvad rohetehnoloogiad

NEXPO on oluline just seetõttu, et tõsta inimeste teadlikkust ja laiemalt vastata ka teravamatele küsimustele, mis meie keskkonda ja tulevikku puudutavad. Teele Joost, NEXPO koordinaator

„NEXPO on oluline just seetõttu, et tõsta inimeste teadlikkust ja laiemalt vastata ka teravamatele küsimustele, mis meie keskkonda ja tulevikku puudutavad. Rohetehnoloogiad arenevad ainult siis, kui erinevad osapooled omavahel kokku saavad. Korraldasime messi samaaegselt rohetehnoloogiate nädala raames toimuvate rahvusvaheliste konverentsidega, mis on suunatud investoritele, omavalitsustele-linnajuhtidele ja majandusinimestele, kes samuti eksponentidega tutvumas käisid,“ lootis Joost, et nii mõnigi rohetehnoloogia saab just tänu NEXPO-le tuule tiibadesse.

Enim transpordilahendusi pakkuvaid ettevõtteid

Kõige enam oli NEXPO-l ettevõtteid, kes moel või teisel panustavad linnakeskkonna transpordilahendustesse, kas siis sõiduki või hoopis laadimissüsteemi näol.

„Linnades vurab juba praegu ringi suur hulk erinevaid moodsaid sõidukeid, NEXPO-l kohal olnud ettevõtteid ja nende suundumusi vaadeldes on selge, et elu muutub veelgi mitmekesisemaks ning valikuid tuleb üha juurde. Igal valikul on jätkuvalt oma keskkonnajalajälg, ent rohetehnoloogia pakub senisest personaalsemaid ja loodust vähem kurnavaid lahendusi. Mul on hea meel, et Tallinn on loonud sündmuse, et uuenduslikke ja keskkonda hoidvamaid lahendusi populariseerida. Rohelisem tulevik on vajalik nii igale inimesele kui ka planeedile tervikuna,“ rääkis Joost, et messil sai muu hulgas tutvuda nii vesiniktanklate kontseptsiooni kui ka ilma juhita liikuvate masinatega.

Üllatunud nägusid, rõõmsaid naerupahvakaid ja mõistvaid kaasanoogutusi võis näiteks kohata BeTritoni boksis, kus muheda olemisega lätlane Aigars Lauzis oma amfiib-jalgratast tutvustas. „See on kõige keskkonnasäästlikum viis, kuidas puhast loodust avastada,“ tõi BeTritoni omanik välja elektriratta ning paadi ühendamise suurema sisu. Lauzise eesmärk ei ole oma amfiibsõidukeid ainult müüa, vaid leida koostööpartneriteks kohalikke omavalitsusi või turismiettevõtteid, kes hakkasid tema leiutist suvisel ajal turistidele edasi rentima.