Mida on Tallinnal eelmiselt roheliselt pealinnalt õppida?

Eesmärk on elanike tervis

Passiivse puitmaja ehitamine on seotud suurema projektiga, mille käigus renoveeritakse kogu Flauberti rajoon. Industriaalrajooni täielik renoveerimine on vanale uue elu sissepuhumine, mis sisaldab endas tänavate eemaldamist, juurviljade kasvatamiseks loodud ühisaedu, parkide rajamist, uue kooli ehitust ja palju muud.

Euroopa rohelise pealinna tseremoonia

Nagu traditsiooniks on saanud, kuulutatakse järgmine roheline pealinn välja linnas, kus tiitel parasjagu viibib. Pidulikule tseremooniale eelneb pressikonverents, kus joonistub välja auhinna peamine pluss – Euroopa rohelise pealinna tiitel on justkui hüppelaud suuremateks muutusteks. Auhinnaraha on suuremas plaanis marginaalne – 600 000 eurot –, kuid tiitliga seotud tähelepanu avab võimaluse suuremateks investeeringuteks. Grenoble'i linnapea Eric Piolle räägib, et tänu auhinnale on nende linna investeeritud üle kaheksa miljoni euro. Jah, hüppelaud ongi ehk kõige täpsem analoogia.