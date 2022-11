JÄRGMINE PÕLVKOND | Sinu ühe T-särgi tootmiseks kulunud veehulk on kellegi mitme aasta joogivesi

Tarbijad saavad omalt poolt väikeste käitumuslike harjumustega tegutseda keskkonnasõbralikumalt. Näiteks riiete pesemisel madalama temperatuuriga väheneb energiatarve, sest vee soojendamiseks kulub vähem energiat. Samamoodi energeetilistel põhjustel võiks masinkuivatuse asemel eelistada vabas õhus riiete kuivatamist. Halb pole ka mõte eemaldada riietelt vajaduse korral üksikud plekid neid tervenisti pesemata. Loomulikult võiks eelistada naturaalsetest materjalidest riideid ning riiete ära viskamise asemel viia need taaskasutusse. Oluline on õppida enda riideid natuke parandama ning andma endale ka aru, et palju tarbides kahjustame me kogu keskkonda ning et „äge outfit üheks päevaks“ võib teises piirkonnas ära tarbida ühe perekonna 3-4 päeva joogivee. Iga riideese loeb!