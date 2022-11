Mitte päevagi elektrita! PowerUPi uue põlvkonna keskkonnasõbralik ja vaikne vesinik-elektrigeneraator tagab kodu või ettevõtte kaitse elektrikatkestuste korral

Vesinik on biogaasi kõrval ainus kütus, mida me suudame täna Euroopas ise toota.

Elektrikatkestuse korral tagab vesinik-generaator elektri olemasolu majapidamisele või väikeettevõtetele sõltumata sellest, kas katkestus on tingitud poliitilistest turbulentsidest või sügisestest tormituultest. Viimased räsivad igal aastal tuhandeid Eesti majapidamisi ja nende osas on eriti ohustatud just maapiirkonnad, kus elektri taastamine võtab sageli rohkelt aega.

Uuendusliku vesinik-generaatori abil ei jää katkestuse ajal tegemata ükski elektrist sõltuv tegevus – olgu see siis ruumide valgustamine ja kütmine, toidu valmistamine, joogivee puurkaevust kättesaamine, arvutiga töötamine või siis telerist oma lemmikasarja vaatamine.

Mis on vesinik-generaator ja mis on selle eelised?

Vesinik-kütuseelemendil töötavate kaasaskantavate generaatorite uuenduslikkus seisneb just nende keskkonnasõbralikkuses, kuna energia saamiseks ei kasutata fossiilset kütust, vaid vesinikku, mis saadakse veest kätte elektrolüüsi teel. Sellisel kujul energia tootmine ei saasta keskkonda ja on seega täielikult roheline viis energia saamiseks. Vesinik on biogaasi kõrval ka ainus kütus, mida me suudame täna Euroopas ise toota.

Elektritootmise ajal ei eralda PowerUP generaatorid õhku tervist kahjustavaid süsinikuheitmeid ega emiteeri ebameeldivat lõhna, nagu teevad seda diisel- või teised fossiilsetel kütustel töötavad generaatorid, vaid ainult veeauru.

See ja fakt, et vesinik-generaatorid on võrreldes alternatiividega kompaktsed ega tekita müra, teevad need sobivaks kasutamiseks ka siseruumides – kasvõi elutoas. Ka sobivad vesinik-generaatorid kasutamiseks matkaautodes või purjepaatides.

Lisaks sellele on vesinik-generaatorid hooldusvabad, ei kaasne nendega hoolduskulusid, mis nt ühe diiselgeneraatori puhul võib sõltuvalt mudelist olla 100–1000 € aastas. Ka on uued loodussõbralikud elektrigeneraatorid kerged ja seega lihtsasti kaasaskantavad, kaaludes näiteks 1 kW generaatori puhul vaid 26 kilo.

