„See on terrorism ja ökotsiid.“ Sõda on Ukraina keskkonnale kalliks maksma läinud

„Venemaa sissetung on tapnud Ukraina elusloodust. Meie riigi keskkond on selle terrorismirünnaku tõttu ohus,“ rääkis Ukraina asekeskkonnaminister Svitlana Grintšuk. Tema sõnul on intensiivne pommitamine ning tankide ja sõdurite liikumine reostanud riigi õhku, vett ja maapinda, lisaks tuhandete inimeste tapmisele ja majanduse hävitamisele. Sõja tõttu on hävinud ka viiendik Ukraina kaitsealadest, rääkis Grynchuk. „See ei ole lihtsalt sõda, see on terrorism ja ökotsiid,“ märkis ta.