Eestlaste lemmikautod tapavad jalakäija tõenäolisemalt kui tavaline sedaan

Kõrged autod on linnaruumis ohtlikud mitmel põhjusel.

Eestlased eelistavad autot ostes enim keskmiseid ja väikseid linnamaastureid, muutes sellega keskkonda ja liiklust. Kuigi nende puhul hinnatakse nii mugavust kui ka turvalisust, pole kõik nii, nagu esmapilgul paistab. Kõrged ja rasked autod on teistele liiklejatele ohtlikumad, kui teadvustada soovitakse. Teadus kinnitab, et muretsemiseks on põhjust.