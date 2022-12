Kallis põlevkivi võib hakata pärssima odavat tuult

Eesti Rahvusringhääling kajastas novembri alguses, et Eesti Energia vajadus põlevkivi järele on kasvanud niivõrd suureks, et ettevõte peab seda teistelt kaevandajatelt sisse ostma. Samuti ostab riigifirma juurde tehnikat, et edaspidi tõsta põlevkivi kaevandamise mahtu. Riik on siiski seisukohal, et praegune põlevkivisse investeerimine ei tähenda rohepüüdluste ja taastuvenergia edendamise lõppu.