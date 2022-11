Tallinn katsetab uuel aastal ööbusse

Aprillis vahendas ERR , et Tallinn kaalub suvel ööbusside katsetamist. Juunis kirjutas Delfi , et hindade kallinemise tõttu ei hakka ööbussid suvel Tallinnas ikkagi sõitma ja projekt lükkub teadmata ajaks edasi.

Natalie Mets väitis 18. septembri ERR uudistesaates, et 2019. aasta seisuga olid Euroopa 28 pealinnast Eesti ja Küprose omad ainukesed, kus mitte mingisugust öist transporti ei eksisteeri. Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrolliti septembris, kas vastab tõele Tallinna ööelu nõuniku Natalie Metsa väide, et Tallinn ja Nikosia on ainsad Euroopa Liidu pealinnad ilma öise ühistranspordita. Faktikontroll leidis, et Natalie Metsal oli õigus: 2019. aasta seisuga eksisteeris kõikides teistes Euroopa Liidu pealinnades peale Tallinna ja Nikosia mingisugune terve öö toimiv ühistranspordi võimalus.