Peatselt avaneb võimalus taotleda rahastust Eesti, Soome, Rootsi ja Läti koostööprojektideks

Õilsad eesmärgid ühise heaolu nimel

Ühiste väljakutsete ühine lahendamine kõlab ju täiesti arusaadavalt, kuid mida see konkreetsemalt siiski tähendab? Eesmärgid on ambitsioonikad – innovaatiline ettevõtluse arendus, parandatud keskkonna- ja ressursikasutus, kaasavam tööturg, paremad avalikud teenused. Need märksõnad võtavad kokku programmi suuremad eesmärgid, mille täitmisel paraneb Läänemere looduslik tasakaal ning riikide ühine ettevõtlus- ja elukeskkond.

Selliste piiriüleste programmide ühiseks nimetajaks on INTERREG – Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahend, millega arendatakse ühiselt eri piirkondade potentsiaali. Programmis osaleval projektil peab olema selge rahvusvaheline kasu, sest suuri eesmärke ei saagi tihtipeale riigisiseselt ette võtta. Näiteks kaugturgudele üksi sisenemiseks on meie riigid liiga väikesed ning koos ollakse tugevamad ja mitmekesisema tooteportfelliga. Kesk-Läänemere programmis on väga suur rõhk meie ühise veekogu Läänemere olude parandamisel ja sellistes mastaapides on samuti ühel riigil raske suuri muutusi esile kutsuda. Näiteks projektid, mille fookuses on toitainete, ohtlike ainete ja toksiinide sissevoolust tuleneva reostuse vähendamine. Kogu Läänemere keskkonna reaalseks muutmiseks peavad rannikuriigid koos tegutsema.