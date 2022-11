OTSEPILT KELL 13 | Tulevane Euroopa rohepealinn Tallinn tutvustab programmi ja eesmärke

Tallinn kannab 2023. aastal Euroopa rohelise pealinna tiitlit. Aasta põhiteemad on elurikkuse hoidmine, kliima, rohetehnoloogiad ning kestlikest põhimõtetest lähtuv juhtimine. Rohelise pealinna programmis on huvitavaid keskkonnateemalisi tegevusi kõigile Tallinna elanikele, muuhulgas üle 60 ürituse. „Olen linnapeana väga pühendunud sellele, et lükata tiitliaastal Tallinnas hoogu juurde päris muutustele keskkonnasõbralikuma linna suunas ja et need oleksid ka nähtavad igal pool Tallinnas, nii tänavapildis, linna töötajate ja ametnike suhtumises kui ka linnakodanike mõtteviisis,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.