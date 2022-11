Kõlvart rohepealinnast: väga paljud tallinlased ei ole muutusteks valmis

Parkidest Tallinnas puudust ei tule, pigem on murekohaks ajale jalgu jäänud linnaruum. Linnapea hinnangul liigub Tallinn tasapisi parema linnakeskkonnasuunas, aga tema hinnangul on oluline pöörata tähelepanu ka linlaste valmisolekule. „On väga palju inimesi, kes ei ole muutusteks valmis,“ arvas Kõlvart. Tema hinnangul on äärmiselt oluline ka neid inimesi kaasata, et nad ei oleks radikaalsete muutuste vastu. „Meie huvi peaks olema, et nad saaksid tasapisi aru, miks neid muutusi on vaja,“ selgitas linnapea.