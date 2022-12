Loodusõnnetused, ettearvamatud olud – kas oled valmis?

Kuigi meile võib tunduda, et Eesti on nagu vanajumala seljataga ja looduskatastroofide oht on väike, on kliimasoojenemine toonud ekstreemsed ilmastikuolud ning kaasnevad õnnetused meie kodulävele. Marutuuled, paduvihmad ja üleujutused mõjutavad üha rohkem ka meid. Raske õppustel, kergem lahingus – on tagumine aeg harjutada ettearvamatustega toimetulekut.