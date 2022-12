Fahle Park sai esimesena Eestis tunnustatud rohemärgise

Fahle Parki arendaja Fausto Capitali üks omanik Kenneth Karpov selgitas, et nii kohalikud kui rahvusvahelised ettevõtted tähtsustavad järjest enam roheteemasid ning soovivad asuda kontorites, kus on jätkusuutlikule arendusele tähelepanu pööratud ja seda ka vastava sertifikaadiga tõestatud. „Tähtsustasime jätkusuutlikkust juba Fahle Parki projekteerimise staadiumis ja olime sellega omamoodi ajast isegi ees. Otsustasime kasutada nutikaid materjale ja automatiseeritud tehnoloogiad, et tagada madalad ülalpidamiskulud ja inimeste kõrge heaolutase hoone sees. Tore, et aastate pikkune töö on ennast tasunud ja BREEAM kõrgeima taseme märgis annab ka meie klientidele kindlustunde, et ärikvartal, kus nende kontor asub, on jätkusuutlik igas mõttes,“ rääkis Karpov.