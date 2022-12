USA teadlased tegid läbimurde puhta energia tootmises

Paljud teadlased usuvad, et inertsiaalsest sulandumisest elektrit tootvad jaamad on veel kümnendite kaugusel, ent tegemist on paljutõotava tehnoloogiaga. Sellest protsessist ei eraldu süsinikku, samuti ei tooda inertsiaalne sulandumine pikaajalisi radioaktiivseid jäätmeid ning väike kogus vesinikukütust suudaks teoreetiliselt maja elektriga toita sadu aastaid.

Katsetuse läbi viinud labor kinnitas, et edukas eksperiment toimus hiljuti, ent ütles, et tulemusi veel analüüsitakse, kirjutas Financial Times. „Algne diagnostiline teave vihjab järjekordsele edukale katsele. Siiski, täpset saagikust alles määratakse ja me ei saa praegu kinnitada, et see ületab künnist,“ leidis labor, et info avaldamine enne analüüsi lõppemist oleks ebatäpne.