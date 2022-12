Kas nutikas ülekäigurada aitaks liiklejaid ka lumeuputuse ajal?

Tallinna Tehnikaülikoolis sel aastal doktoritööd kaitsnud Juri Ess uuris liiklusohutuse parandamise võimalusi, leides, et kõige perspektiivikam on asulates liiklusõnnetuste arvu vähendamine just reguleerimata ülekäiguradadel. „Me ei saa eetiliselt aktsepteerida seda, et inimesed kaotavad igapäevases liikluses oma elu või saavad raskelt vigastada,“ ütleb värske doktor. Oluline on leida uuenduslikke lahendusi, aga samas otsida ka võimalusi olemasolevate probleemide lahendamiseks ning analüüsida väljapakutu tõhusust.