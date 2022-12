Eestlased viskavad igal aastal prügikasti 164 miljonit eurot

Eestis tekib aastas ligi 167 000 tonni toidujäätmeid, millest omakorda umbes poole moodustab raiskuläinud toit. See on reaalne kogus, millele saab isegi rahalise numbri külge panna: 164 miljoni euro väärtuses raisatud toitu. See on meeletu kogus, mida polegi ilmselt võimalik õigustada. Küll on võimalik seda olukorda muuta.