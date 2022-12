Kokad õpetavad: nii ei lähe jõuluõhtusöögist mitte midagi raisku

Üks põhjuseid, miks toitu jõululaual palju järele jääb, on Marko sõnul see, et toidud korduvad aastast aastasse. „Jõulumenüü on igal aastal sama ja üksluine. Inimesed võiksid olla julgemad ja rohkem erinevaid toite proovida. Igal jõululaual ei pea olema see sama seapraad ja hapukapsas, variante on mitmeid, mida proovida. Sedasi ei teki ka nii palju ülejääke, kuna juba eelmisel viiel peol pole olnud see sama seapraad,“ selgitab ta.