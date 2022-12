Taaskasutus kui maailmavaade ja praktiline käitumine ühes

Uuskasutuskeskus kogub liigseks muutunud asju kokku Eesti inimestelt. Kõik annetatud asjad sorteeritakse ning suunatakse seejärel uuele ringile Uuskasutuskeskuse 17 kaupluse ja e-poe kaudu, lisaks toetab keskus partneritega koostöös abivajajaid. Enamik asju läheb müüki, et katta kaupluste igapäevased tegevuskulud. Saadud tulu kasutab keskus juba olemasolevate kaupluste uuenduskuurideks ning võimalusel uute poodide avamiseks, et üle Eesti oleks mugav võimalus uus- ja taaskasutada. „Meie uuenenud kontseptsiooniga kauplused on heleda interjööriga ja avara paigutusega, nii et esimest korda külastades ei pruugi kohe aru saadagi, et oled sattunud teise ringi poodi. Samuti on mugav teise ringi ostlemisega algust teha e-poes.“

Kassaku sõnul pole nende keskuse puhul tegemist pelgalt ühe kitsa eesmärgi, vaid laiema rohelise ja keskkondliku mõtteviisiga. Ligi 3/4 Uuskasutuskeskuse kauplustes müüdavatest asjadest moodustavad riided. „Eestlane on päris suur tarbija ehk ostab endale palju asju, kuid ei kanna ega tarbi neid alati lõpuni ja seetõttu jõuavadki need teisele ringile. Meie palve on, et inimesed, kes enam oma asju ei vaja, tooksid need puhaste ja tervetena meile. Olgu tegu riiete, jalatsite või mänguasjadega.“

18 aastat tegutsenud Uuskasutuskeskus MTÜ (vahepeal nimedega MTÜ Taaskasutus ja MTÜ Uuskasutus) turundus- ja kommunikatsioonijuht Esme Kassak tõdeb, et suhtumine riiete ja muude toodete taaskasutusse on aja jooksul positiivses joones muutunud. „Alguses suhtuti sellesse pigem nagu humanitaarabisse, mida paljud juba uhkuse pärast vältisid. Viimastel aastatel on aga valehäbi kadunud ning mõistetakse, et tegu on võimalusega saada ägedaid ja kvaliteetseid asju hea hinnaga. Uuskasutuskeskusse saab ära tuua korralikud ja puhtad riided, mida inimesed ise enam ei vaja. Võtame lisaks riietele vastu ka mööblit, elektroonikat ja muud tehnikat,“ ütleb üle Eesti 17 kauplust hõlmava Uuskasutuskeskuse kommunikatsiooniga tegelev Kassak, kes on ka ise uuskasutuse suur entusiast.

Eelmisel aastal läks Uuskasutuskeskuse kaudu uuele ringile 623 tonni tekstiili.

Erinevad annetajad, erinevad kliendid

Tänu pidevale teavitustööle ja suust suhu liikuvale infole ei tule Uuskasutuskeskusel õnneks ka annetajatest puudust. „Mida mugavamalt on asi korraldatud ja mida lähemal inimeste kodudele on kogumiskoht, seda altimad on inimesed ka annetama. Üle Eesti on meil neli uudset kogumismaja, mis on 24/7 avatud, võid mööda sõita ja oma asjad läbi luukide annetada. Teadlikkus sellest kõigest on järjest kasvamas ja meil on ka püsiannetajaid,“ ütleb Kassak ning lisab, et suure missiooniga töö tõi neile hiljuti ka keskkonnaministeeriumi tunnustuse aasta keskkonnateo näol. Tegelikult on annetamine kahepoolne, sest ka Uuskasutuskeskus ise tuleb abivajajatele appi. „Toetame näiteks suuri peresid. Aitame vajaduspõhiselt ehk me ei anna lihtsalt kotitäit asju ära, vaid inimene tuleb ja valib, mida tal tõesti tarvis on.“

Nii nagu on erinevaid annetajaid, on Uuskasutuskeskusel ka väga erinevaid kliente. „Ajad ja võimalused on erinevad. Praegu näeme jälle vajaduspõhiste klientide osakaalu suurenemist, sest Euroopas on sõda ja majanduslikult paljudel keerukas olukord. Lisaks käib meil järjest enam koolinoori, kes otsivad soodsaid, kuid samas ägedaid riideid ja isegi mänguasju. Samuti keskkonnasõbralikke ja nutikaid tarbijaid, kes annavad aru, et maailmas toodetakse liiga palju asju, ning ei taha tootmisele hoogu anda. Meie klient on läbilõige ühiskonnast ja ka välismaalasi on päris palju. Enamasti eelistab klient naturaalseid materjale, nagu vill ja puuvill.“

Parandustöökoda, mis annab uued oskused