Ukrainlased päästsid Eesti kotka näljasurmast

Sõda häirib ka linde

Uurijad ei osanud alguses sellest midagi arvata, sest ka teised linnud on Ukraina kohal lennates sel aastal ebaharilikke jõnksusid teinud. Eks häirib sõda paratamatult ka neid. Aga ühel hetkel avastas kotkauurija Urmas Sellis e-postkastist ukrainakeelse kirja koos piltidega Neitsist. Ta lasi tuttaval ukrainlasel kirja saatjaga suhelda ja selgusidki meie kotka sekelduste täpsemad asjaolud.

„Selgus, et isalind Neits oli hakanud sööma mingit sisalikku, aga see oli jäänud talle kurku kinni. Ta ei saanud sellest ise kuidagi lahti ja rohkem süüa ei saanud, küllap jäi ta selle tõttu nõrgaks. Kohalik leidis kotka põllult ja viis suurfarmi veterinaari juurde, kus teda aidati ja söödeti, nii et paari päeva pärast sai kotkas juba rännuteele naasta,“ kirjeldas Sellis. „Ilma selle abita oleks ta ilmselt ära surnud. Kui ta ei lennanud, siis pidi olema juba umbes nädala söömata.“