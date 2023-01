Eelmise aasta keskkonnavaenulikuma teo saatis korda valitsus. „Tegemist on väga halva pretsedendiga“

Tegemist on väga halva pretsedendiga,“ toob välja Keskkonnaõiguse Keskuse õigusekspert Kaarel Relve. „Valitsuse otsuse halb eeskuju on seda suurem, et Natura erand puudutab põhimõttelise tähtsusega huvikonflikte. Praegu on valitsus andnud signaali, et võib neis asjades oma äranägemisel jätta kõrvale aastaid kestnud avaliku menetluse ning selle käigus tellitud põhjalike ekspertarvamuste tulemused, tehes enda jaoks poliitiliselt sobiva otsuse.“