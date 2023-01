Taastuvenergia ajab juhtme kokku? Värske algatus pakub võimalust ekspertidelt nõu küsida

Mis on algatuse eesmärk?

Kõrged energiahinnad on taastuvenergia lahendused üha populaarsemaks muutnud. Järjest enam huvituvad Eesti inimesed püsivatest taastuvatest allikatest saadavast energiast oma tarbeks või edasi müümiseks. „Algatusega soovime luua selgust ja vastata küsimustele, mis inimesi painavad. Kuna taastuvenergia arendamisel tuleb arvestada nii inimeste, teiste liikide elupaikadega, ressurssidega kui ka tulevikuga, on oluline, et kõik huvilised saaksid küsida ja küsimused saaksid põhjalikud vastused oma ala ekspertidelt. Vaid nii saame piirata müütide levikut ja arutada selgemaks kõike seda, mis Eesti inimesi taastuvenergia teemadel muretsema paneb,“ ütles Eestimaa Looduse Fondi taastuvenergia ekspert Ingrid Nielsen.