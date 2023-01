Sekkumine linnaruumis nii, et Tallinnas oleks hea inimestel, aga ka mesilastel

Seekordses saates on Delfi stuudios külas „Rohejälje“ projekti juht Hannes Aava ja Liis Vahter, kes räägivad linnaplaneerimisest. Kas ja kellele on üldse linnaplaneerimist vaja? Kellelt tuleb impulss, et mõni paik linnas vajaks sekkumist looduse kaasamise kaudu? Kellel peab olema võrreldes tallinlasega Tallinna linnas võrdselt hea elada? Ja mitu puud on linna ühel peatänaval Narva maanteel?