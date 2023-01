Igav? Enam mitte! Vaata, mis Tallinnas sel kuul rohelise pealinna aasta puhul toimuma hakkab

Noortele ja lastele on juba alanud erinevad konkursid , näiteks keskkonnaalaste uurimistööde ja videote konkursid. Lõppenud on juba rohelise pealinna maskoti joonistusvõistlus, mille võitja koos rohelise pealinna maskotiga kuulutatakse välja 17. jaanuaril Eesti Loodusmuuseumis. Noorte kõnekonkursi „Elurikas linn“ võitjad on samuti selgunud ja üks neist saab esitada oma kõne juba tiitliaasta avatseremoonial.

Tegevuste mõttes on kõige tihedamaks perioodiks 19.–21. jaanuar. See on Euroopa rohelise pealinna avanädalavahetus, mil linnas toimub mitu olulist sündmust.

19. jaanuaril kohtuvad Tallinnas kahe rahvusvahelise linnade võrgustiku, Euroopa rohelise pealinna ja Global Goals for Citiese liikmed, et vahetada üksteisega kogemusi jätkusuutlike linnade arendamisel ning arutleda rohelise pealinna tiitli tuleviku üle. „Euroopa rohelise pealinna võrgustik loodi 2014. aastal ja sinna kuuluvad linnad, kes on olnud selle konkursi finaalis. Praeguseks kuulub sinna 34 linna. Euroopa rohelise pealinna võrgustik on meie jaoks väga oluline koostööpartner. See annab meile võimaluse õppida parimatelt,“ kommenteerib Tallinna rohelise pealinna partnerlussuhete juht Kadri Kopli. Ta lisab, et kohtumise käigus on kavas tutvustada, mis on Tallinnal sel aastal plaanis, ja arutleda võrgustiku töö tõhustamise võimalusi. Lisaks tutvustatakse külalistele Tallinna kõige jätkusuutlikumat ja roheteemadel eeskujulikke samme teinud Ülemiste City linnakut.