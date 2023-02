Kas Euroopa Rohelise pealinna tiitel on esimene samm päriselt rohelisema pealinna suunas?

Seekordne videopodcast on kutsunud külla kolm noort, kelle esimesed laused on suisa ehmatavad. Hanah, Hanna ja Tõnn on kohati isegi uhke tiitli üle skeptilised. Samas selgub vestluse käigus, et olukord Tallinnas on kindlasti rohelisem, kui nii mõneski teises Eesti linnas ja areng liigub õiges suunas.