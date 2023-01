FOTO JA VIDEOD | Täielik uputus! Lääne-Eesti jõed ajasid üle kallaste

Keskkonnaagentuur tõi välja, et oma tavapärasest sängist väljusid jõed näiteks Soomaal, Kasari alamjooksul ja Valgu kandis. Samuti sündisid uued pikaajalised veetaseme maksimumid neljas jaamas: Taheva, Korela, Audru ja Nurme. Sarnaseid jaanuaritulvasid on esinenud ka varem, viimati aastal 2015. Samas on näiteks Emajõgi, Peipsi järv ja Narva jõgi pikaajalisest keskmisest veidi veevaesemad.